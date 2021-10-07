«Самое настоящее лицемерие»: в МИД пообещали ответить на сокращение миссии России при НАТО

Москва примет ответные меры после решения НАТО о лишении аккредитации ряда сотрудников постпредства России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что такой шаг альянса удивил своей бесцеремонностью, но не стал неожиданностью для российской стороны. Она также подчеркнула, что такие действия НАТО выглядят абсолютно нелепыми на фоне озвученных его руководством тезисов о необходимости вести диалог с Москвой.

Москва примет ответные меры после решения НАТО о лишении аккредитации ряда сотрудников постпредства России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Представитель МИД отметила, что решение альянса удивило своей бесцеремонностью, но не стало неожиданностью для российской стороны.

«Никаких официальных объяснений причин названо не было. При этом началась кампания в СМИ, такая клеветническая кампания, она просто характеризуется целым рядом и вбросов, и просто прямой дезинформацией, которая была озвучена по линии НАТО», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что численность постпредства РФ уже радикально сокращалась и в 2015, и в 2018 годах. Представитель МИД заявила, что «выходка альянса выглядит абсолютно нелепой» на фоне озвученных его руководством тезисов о необходимости вести диалог с Москвой и возобновить заседания Совета Россия — НАТО.

«Вот это самое настоящее лицемерие: с одной стороны, заявлять о необходимости взаимодействия, призывать к такому сотрудничеству, с другой стороны, информировать о сокращении численности нашего постпредства. А с третьей стороны заниматься вбросами и прямой дезинформацией, при этом не называя официально российской стороне причин для подобной деятельности и подобных шагов», — пояснила Захарова.

Представитель МИД также напомнила, что в альянсе неоднократно, в том числе за последнее время, просили назначить в Брюссель российского постоянного представителя, и не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности: «И вот мы получаем то, что получили».

«Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидна окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне пресс-служба альянса подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о лишении аккредитации восьми членов российской миссии при НАТО в Брюсселе. Таким образом, состав постоянного представительства РФ при организации был сокращён до десяти сотрудников.

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В пресс-службе альянса также заявили, что лишённые аккредитации россияне якобы являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

В Госдуме, комментируя заявления НАТО, назвали предъявленные обвинения голословными.

7 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у российских сотрудников не связан с каким-либо конкретным событием.

По его словам, в альянсе отмечают «рост активности России» и «должны проявлять бдительность».

Столтенберг также заявил, отношения НАТО и России находятся «на самой низкой точке с момента окончания холодной войны».

Кроме того, Столтенберг высказался, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся на Генассамблее ООН, поднимался вопрос о заседании Совета Россия — НАТО, однако стороны не смогли договориться о его проведении.

«Мы готовы её провести так скоро, как только Россия будет к этому готова», — рассказал Столтенберг на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решения НАТО, заявил, что действия альянса полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Представитель Кремля указал на очевидную противоречивость в заявлениях представителей НАТО о готовности к деэскалации отношений с Москвой и их реальных действиях.

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью», — отметил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчёркивал, что Россия готова вести диалог с НАТО, однако разговор должен быть профессиональным, а не «на таких эмоциональных, полуистеричных тонах».

Заместитель главы МИД России Александр Грушко также подчёркивал, что лишение НАТО аккредитации российских сотрудников демонстрирует истинную ценность заявлений альянса о необходимости нормализации отношений с Москвой.

На протяжении последних нескольких лет в НАТО несколько раз объявляли о высылке дипломатов России из Брюсселя.

В частности, в 2009 году альянс выслал двух сотрудников постпредства РФ, обвинив их в разведывательной деятельности. Каких-либо доказательств этого обвинения в НАТО не предоставили.

Также в НАТО решили выслать российских дипломатов в 2018 году на фоне дела об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в том, что деятельность России может каким-либо образом угрожать другим государствам, а также подчёркивали готовность к возобновлению конструктивного диалога с НАТО.