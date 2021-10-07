Генсек НАТО рассказал о темах переговоров с главой МИД России

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым поднимался вопрос о заседании Совета Россия — НАТО, решения о его проведении принято не было.
Генсек НАТО рассказал о темах переговоров с главой МИД России
  • © Kenzo Tribouillard / AP

По его словам, отношения Североатлантического альянса и России находятся «на самой низкой точке с момента окончания холодной войны».

«Я встретился с министром Лавровым в ООН на Генассамблее несколько дней назад, мы не смогли договориться о проведении встречи Совета Россия — НАТО, но мы готовы её провести так скоро, как только Россия будет к этому готова», — рассказал Столтенберг на брифинге по итогам заседания советников по национальной безопасности стран НАТО.

Ранее глава Североатлантического альянса сообщил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием.

6 октября СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций. Позднее представитель НАТО подтвердил эту информацию.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что высылка со стороны НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя продемонстрировала истинную ценность заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.

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