«Сдерживать Россию и противодействовать её военным угрозам»: почему в США исключили европейскую альтернативу НАТО

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) США опубликовал доклад о европейском военном потенциале сдерживания и обороны. В документе говорится, что Европа должна «реалистично оценить свою зависимость» от военной поддержки США и делать гораздо больше для повышения собственного уровня вооружённых сил. Вместе с тем, как считают аналитики CSIS, Европа сомневается в надёжности США как стратегического партнёра. Авторы доклада приходят к выводу, что у стран ЕС нет альтернативы НАТО по безопасному сдерживанию России и ответу на её угрозы, которая могла бы значительно снизить зависимость Европы от США. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Вашингтон хочет, чтобы ЕС не только усиливал НАТО, но и сам отвечал за собственную безопасность. Таким образом США преследует собственные глобальные интересы, используя НАТО как «послушную игрушку».

Аналитики Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) считают, что не существует европейской альтернативы НАТО, способной «сдерживать Россию и противодействовать её военным угрозам». Об этом говорится в докладе центра, с которым ознакомился RT.

Вместе с тем в CSIS считают, что ЕС следует «куда более реалистично оценивать свою стратегическую зависимость» от Соединённых Штатов и прилагать усилия для повышения собственного военного потенциала.

«Ей (Европе. — RT) необходимо сосредоточиться на совершенствовании вооружённых сил каждой страны, а не на распределении бремени и произвольно устанавливаемом уровне расходов, и она должна признать, что убедительной европейской альтернативы НАТО и Атлантическому альянсу не существует», — подчёркивается в документе.

Как объясняют аналитики американского исследовательского центра, есть две причины, по которым европейский вариант военного блока не сможет заменить НАТО. Первая — это ограниченность возможностей Европейского союза и членства в нём. Вторая причина — военные ресурсы Соединённых Штатов, которые Европа не сможет воссоздать в одиночку.

«Что касается ресурсов, США обладают широким спектром военных сил и средств, которые Европа не в состоянии убедительно воссоздать, а также огромным превосходством в возможности финансировать как проецирование военной мощи, так и передовое развёртывание», — отмечают авторы доклада.

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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT предположил, что Вашингтон просто стремится к тому, чтобы Европа помогала НАТО, сама отвечала за собственную безопасность и при этом была в фарватере внешней политики США.

«Раньше военно-политический компонент был сугубо на американцах, а Европа подключалась отчасти либо вообще не подключалась. А теперь (США. — RT) хотят, чтобы и НАТО усиливалось, и за собственную безопасность европейцы отвечали. Но отвечали умеренно, то есть не превращались в независимый субъект от Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в начале сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане подтверждают необходимость ЕС создать собственную оборонную систему.

Похожего мнения придерживается и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, по словам которой, Евросоюзу стоит сделать выводы после «горького поражения» в Афганистане.

«Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — отметила она.

О необходимости создания собственных вооружённых сил ЕС высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Евросоюз должен извлечь урок из ситуации, к которой привело поспешное отступление США и союзников из Афганистана.

Она отметила, что это должно побудить объединение собрать политическую волю для создания собственных вооружённых сил и их использования в урегулировании конфликтов.

Потеряли доверие Европы

Впрочем, в американском Центре стратегических и международных исследований не отрицают, что доверие Европы к США ослабло.

«Однако факт остаётся фактом: доверие Европы к США ослабло, НАТО сталкивается с усугубляющимся российским вызовом и серьёзно страдает от внутренних разногласий между странами — членами ЕС и их вооружёнными силами», — говорится в тексте документа.

Как отмечают специалисты CSIS, новая волна сомнений в Европе относительно надёжности США как стратегического партнёра была вызвана рядом политических решений Вашингтона.

В частности, внимание к угрозе со стороны Китая; то, как США вывели войска из Афганистана; отсутствие всесторонних консультаций с партнёрами по НАТО; а также то, «с какой небрежностью США вовлекли Австралию и Великобританию в более тесный союз, заменив французские обычные подводные лодки американскими атомными подлодками». Всё это стало причиной желания Европы стать менее зависимой от Соединённых Штатов в области обороны, считают американские исследователи.

Reuters

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Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о формировании оборонного альянса AUKUS. При этом Австралия разорвала контракт на €56 млрд, который предполагал поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack, поскольку технологии строительства собственных атомных подводных лодок Канберре передаст Вашингтон в рамках военного партнёрства.

Париж резко осудил решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это ударом в спину и добавил, что «доверительные отношения» с Австралией были подорваны.

При этом лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что Парижу следует «отказаться от подчинения» и выйти из НАТО.

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Вместе с тем авторы документа также убеждены, что у Европы нет возможности для создания эффективного военного потенциала, способного сдерживать Россию.

«ЕС может быть хорошей структурой гражданского «институционального строительства», но у него нет коллективного потенциала для решения вопросов стратегии, планирования развития вооружённых сил и формирования эффективного военного потенциала таким образом, чтобы конкурировать с Россией», — считают в американском исследовательском центре.

«Послушная игрушка на театре военных действий»

Аналитики CSIS также предполагают, что Европа значительно сократила потенциал своих вооружённых сил после окончания холодной войны в сравнении с сокращением ВС со стороны США в рамках НАТО.

«В результате уровень вооружённых сил (стран ЕС. — RT) в 2021 году предельно наглядно демонстрирует, почему европейская альтернатива НАТО непрактична, особенно учитывая ограниченные темпы инвестиций в повышение качества сил и ограниченный прогресс в модернизации, оперативной совместимости и устойчивости во многих европейских национальных усилиях», — отмечают в CSIS.

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Таким образом, европейским странам необходимо сосредоточиться на комплексной оценке своего нынешнего и будущего потенциала в сфере сдерживания России и принятия оборонных мер в отношении неё, на реальных шагах, которые страны-участницы могут предпринять для укрепления своих вооружённых сил, говорится в докладе американского центра.

Европа зависима от Соединённых Штатов и стратегии НАТО в области вооружений, однако при этом большинство населения Европы не желает конфронтации с Россией. Такое мнение в беседе с RT выразил военный эксперт Алексей Леонков.

«Составители доклада забывают, что во всех странах, которые входят в блок НАТО, большинство населения не желает развития конфронтации с Россией. Просто они находятся в заложниках той политики, которая проводится в НАТО. Когда она проводится, европейцев не спрашивают», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в июне 2021 года была презентована новая стратегия «НАТО-2030», где были обозначены евроатлантические интересы, которые выходят за рамки Европейского континента и становятся глобальными.

«Американцы стараются использовать свой шанс, чтобы выполнить задачи стратегии «НАТО-2030», когда НАТО станет послушной игрушкой на европейском театре военных действий и будет выполнять всё то, что требуют в Вашингтоне или в Лондоне», — заключил Леонков.