Глава МИД Франции назвал ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам
- Reuters
«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано», — сказал глава МИД в эфире радиостанции France Info.
По его словам, он в гневе и ожидает пояснений от Австралии и США.
Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Великобритания, США и Австралия в совместном заявлении объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первой инициативой должно стать создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.