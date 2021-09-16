Глава МИД Франции назвал ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Глава МИД Франции назвал ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам
  • Reuters

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано», — сказал глава МИД в эфире радиостанции France Info.

По его словам, он в гневе и ожидает пояснений от Австралии и США.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Великобритания, США и Австралия в совместном заявлении объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первой инициативой должно стать создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

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