США, Британия и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности

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США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе британского кабмина.
США, Британия и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности
  • Reuters
  • © Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com

«Сегодня лидеры Великобритании, Соединённых Штатов и Австралии договорились о знаковом партнёрстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках альянса AUKUS страны намерены способствовать обмену технологиями.

«AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной», — добавили в пресс-службе.

Как отметил премьер Великобритании Борис Джонсон, альянс AUKUS сблизит три страны, «создав новое оборонное партнёрство и обеспечив рабочие места и процветание». 

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден 15 сентября, как предполагается, объявит о создании совместной с Великобританией и Австралией рабочей группы по обмену передовыми технологиями в оборонной сфере.

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