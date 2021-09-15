Politico: США, Великобритания и Австралия планируют обмениваться военными технологиями

Президент США Джо Байден 15 сентября, как предполагается, объявит о создании совместной с Великобританией и Австралией рабочей группы по обмену передовыми технологиями в оборонной сфере.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе США.

По данным издания, соответствующее заявление будет сделано вечером в среду, 15 сентября, в ходе выступления американского лидера.

Как уточняется, данная группа под аббревиатурой AUUKUS «облегчит странам обмен информацией и ноу-хау в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетические, подводные системы и ударные возможности большой дальности».

В августе министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество ради защиты мира.