Politico: США, Великобритания и Австралия планируют обмениваться военными технологиями
- Reuters
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе США.
По данным издания, соответствующее заявление будет сделано вечером в среду, 15 сентября, в ходе выступления американского лидера.
Как уточняется, данная группа под аббревиатурой AUUKUS «облегчит странам обмен информацией и ноу-хау в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетические, подводные системы и ударные возможности большой дальности».
В августе министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество ради защиты мира.