Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество ради защиты мира.

Соответствующее заявление, сделанное им по итогам китайско-российских военных учений «Сибу / Взаимодействие — 2021», приводит страница китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat.

«Мир охвачен масштабной эпидемией, в нём происходит множество изменений. В этих условиях армии Китая и России… усилят стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее прагматическое сотрудничество», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что Вооружённые силы Китая и России продолжают двигаться вперед, даже несмотря на пандемию.

Ранее Вэй Фэнхэ в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу рассказал, что российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021» завершились очень успешно.