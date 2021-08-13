Глава Минобороны КНР сообщил об успешном завершении российско-китайских учений
- РИА Новости
«Общими силами обеих сторон на учениях мы добились полного успеха», — передаёт ТАСС слова Фэнхэ.
Он отметил, что данные учения стали первыми совместными армейскими мероприятиями на территории Китая после вспышки коронавируса и первыми стратегическими манёврами с участием российских военных.
«Учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией», — резюмировал министр, отметив, что они также демонстрируют высокий уровень развития межармейских связей.
Он подчеркнул, что данные мероприятия не были направлены против третьих стран.
Ранее Шойгу в рамках встречи с Фэнхэ сообщил о важности укрепления взаимодействия вооружённых сил (ВС) России и Китая.