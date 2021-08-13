Глава Минобороны КНР сообщил об успешном завершении российско-китайских учений

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу рассказал, что российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021» завершились очень успешно.

«Общими силами обеих сторон на учениях мы добились полного успеха», — передаёт ТАСС слова Фэнхэ.

Он отметил, что данные учения стали первыми совместными армейскими мероприятиями на территории Китая после вспышки коронавируса и первыми стратегическими манёврами с участием российских военных.

«Учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией», — резюмировал министр, отметив, что они также демонстрируют высокий уровень развития межармейских связей.

Он подчеркнул, что данные мероприятия не были направлены против третьих стран.

Ранее Шойгу в рамках встречи с Фэнхэ сообщил о важности укрепления взаимодействия вооружённых сил (ВС) России и Китая.