Шойгу заявил о необходимости наращивать взаимодействие ВС России и КНР
- РИА Новости
«Наращивание (уровня взаимодействия ВС России и КНР на суше, в воздухе и на море. — RT) — важное направление дальнейшей деятельности», — приводит ТАСС заявление Шойгу.
Он также поблагодарил Фэнхэ за приглашение посетить Китай и возможность вместе наблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021».
По его словам, практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки обеих стран стала регулярной.
Ранее стало известно, что Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021».