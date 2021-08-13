Шойгу заявил о необходимости наращивать взаимодействие ВС России и КНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ сообщил о важности укрепления взаимодействия вооружённых сил (ВС) России и Китая.

«Наращивание (уровня взаимодействия ВС России и КНР на суше, в воздухе и на море. — RT) — важное направление дальнейшей деятельности», — приводит ТАСС заявление Шойгу.

Он также поблагодарил Фэнхэ за приглашение посетить Китай и возможность вместе наблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

По его словам, практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки обеих стран стала регулярной.

Ранее стало известно, что Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021».