Шойгу прибыл в Китай

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в ходе визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По данным Минобороны РФ, «основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран».

В конце июля ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщало, что экипажи истребителей Су-30СМ ВВО примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021».