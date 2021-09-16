Австралия подготовит как минимум восемь атомных подлодок в рамках альянса AUKUS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнёрства AUKUS между США, Великобританией и Австралией.

Как объяснил Моррисон, не менее восьми атомных субмарин будут построены на верфях Аделаиды на юге Австралии.

Отмечается, что строительство новых субмарин превысит $65,9 млрд.

«Оборонные расходы Австралии уже увеличились до 2% ВВП, однако наши инвестиции... будут только расти», — передаёт ТАСС заявление премьера.

По его словам, страна также получит доступ к американским ракетным технологиям, что поможет быстрее создать «национальную военную индустрию».

«Мы получим ряд ракет американского производства, включая крылатые ракеты Tomahawk для оснащения австралийских эсминцев», — добавил Моррисон.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности.