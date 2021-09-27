Новый тройственный союз: почему на Западе недовольны созданием военного партнёрства AUKUS

То, как было создано новое военное партнёрство между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), наглядно продемонстрировало, как выглядит миропорядок, основанный на правилах, а не на праве. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, даже на Западе это не всем пришлось по вкусу. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что создание AUKUS подрывает доверие между союзниками. Эксперты отмечают, что резкая реакция европейских стран обусловлена осознанием того, что в Вашингтоне их рассматривают лишь как стратегический актив, которым можно распоряжаться по своему усмотрению.

Внезапное объявление о создании оборонного партнёрства AUKUS между США, Великобританией и Австралией показало всем западным странам, каким может стать миропорядок, основанный не на праве, а на правилах. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Коллективный Запад постоянно вбрасывает в повестку новые правила, выдавая их за право... Все повторяют, что новый миропорядок будет основан на вот этих новых правилах. И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые ещё вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми», — сказала Захарова.

По словам дипломата, если ранее правовой основой миропорядка был устав ООН, выработанный коллегиально, то сейчас так называемые правила возникают стихийно.

«Она (правовая основа. — RT) обсуждалась и принималась коллективно, с учётом мнений различных стран, которые очень часто друг с другом не совпадали, на основе компромисса и учёта интересов. Сегодня правила штампуются абсолютно хаотично», — подчеркнула представитель МИД.

Вместе с тем, по словам Захаровой, страны — авторы этих «правил» зачастую сами не представляют, как те должны работать.

«Вроде бы правила есть, но вроде бы даже сами акторы, сами страны не могут понять, что же из них является основным, доминирующим, а что вторичным», — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© REUTERS/Shamil Zhumatov

Ранее, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо соблюдения международного права чревато созданием «разделительных линий» между группой западных стран и остальными государствами. При этом он подчеркнул, что, как показывает практика, эти правила могут создаваться и для сдерживания тех, кто в западном лагере проявляет излишнюю самостоятельность.

«По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана», — добавил Лавров.

Позднее на пресс-конференции по итогам участия в Генассамблее ООН глава российской дипломатии высказал предположение, что новое партнёрство США, Австралии и Великобритании может подтолкнуть Евросоюз к сближению с РФ.

«Последствия того, что там происходит, конечно, мы можем на себе ощутить. Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами всё-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте», — сказал Лавров.

Союз раздора

О создании партнёрства AUKUS (по первым буквам стран- участниц: Australia, United Kingdom, United States) главы США, Австралии и Великобритании объявили 15 сентября. В рамках нового объединения страны планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». В частности, планируется оказать содействие Канберре в создании собственного атомного подводного флота. В ближайшие полтора года партнёры намерены провести оценку возможностей в этом направлении.

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По заверению британского премьер-министра Бориса Джонсона, нет никаких оснований опасаться нарушения договора о нераспространении ядерного оружия.

После объявления о создании AUKUS Австралия сообщила о расторжении многомиллиардного контракта с Францией на поставку Канберре французских подводных лодок. Соглашение стоимостью €56 млрд предполагало производство 12 ударных субмарин класса Attack компанией Naval Group.

Стоит отметить, что объявление о создании AUKUS стало полной неожиданностью для Евросоюза. 16 сентября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано признад, что Брюссель не был проинформирован о планах США, Великобритании и Австралии. В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на односторонность и непредсказуемость действий членов новоявленного партнёрства, недопустимого в отношении других западных союзников.

«Вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям — действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками», — сказал Ле Дриан во время пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ещё более жёсткая реакция на формирование нового военного союза последовала со стороны Китая. Пекин расценил создание AUKUS как недружественный шаг в свою сторону. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, договорённости между тремя странами в том числе и по атомным подводным лодкам «противоречат духу нераспространения ядерного оружия». В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган подчеркнул, что это сотрудничество «чрезвычайно безответственно» и ускорит гонку вооружений.

«Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению», — приводит ТАСС слова главы дипмиссии.

Бывший заместитель Генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, китайский дипломат Ша Цзукан и вовсе заявил, что Пекин должен отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и быть готовым нанести удар, чтобы дать отпор новым альянсам в Тихоокеанском регионе.

Учения США в Тихом океане

© U.S. Navy/Chief Mass Communication Specialist Shannon Renfroe, via AP

Незначительные союзники

Опрошенные RT эксперты отмечают, что резкая реакция европейских стран обусловлена осознанием того, что США рассматривают их лишь как стратегический актив, к которому Вашингтон относится достаточно цинично и меркантильно.

Так, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков обратил внимание на тот факт, что свою последнюю поездку по Европе президент США Джо Байден начал как раз с Лондона, где подписал новую версию Атлантической хартии, созданную по образцу соглашения 1941 года, в которой обозначены восемь ключевых областей сотрудничества двух государств.

«Это весьма символичный шаг, ведь данный документ по своему существу использует как прообраз первую редакцию хартии, когда Запад стоял на пороге серьёзного выбора парадигмы своего дальнейшего существования. Тогда то соглашение во многом предопределило исход Второй мировой войны и дальнейшее взаимодействие США и Британии с СССР. Сейчас, в мирной обстановке, заключение такого договора, казалось бы, излишне, но американские усилия развиваются в направлении создания более расширенного англосаксонского блока», — пояснил Ермаков.

Помимо этого, полагает эксперт, заключением нового партнёрства США ещё раз показали, что считают себя вправе кооперироваться с теми союзниками, которые им ближе и выгоднее в конкретный момент.

«В целом Вашингтон сейчас пытается продемонстрировать, что если страны Европы не с ним, то они могут остаться одни в некой изоляции. Ведь, к сожалению, страны ЕС пока только на словах демонстрируют желание быть самодостаточными в вопросах обороны. Они говорят о стратегической автономии, а на деле прогибаются под американским давлением», — добавил аналитик.

Схожую точку зрения высказал и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Эксперт отметил, что по своим задачам AUKUS напоминает разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании «Пять глаз» (FVEY) и необходим Вашингтону для противостояния Китаю.

«Соединённым Штатам сейчас важно участие Австралии, так как у неё долгое время были хорошие отношения с Пекином, и она являлась важным торговым партнёром для КНР. Сегодня эти связи рвутся, и в целом вектор развития событий понятен, но непонятно, зачем это нужно было делать скрытно. Это повод для возникновения сомнений у Европы в надёжности Североатлантического альянса как инструмента противодействия России», — сказал Козюлин в комментарии RT.

В свою очередь, Сергей Ермаков отметил, что США, полагая себя лидером НАТО, уверены, что остальные союзники должны безоговорочно принимать все их действия.

«В Вашингтоне считают, что союзникам следует выстроиться в шеренгу, следовать за ним или ждать, когда их позовут для решения практических задач. А в свободное время они должны проделать свою «домашнюю работу», которая предполагает повышение расходов на оборону и взносы в НАТО, увеличение интенсивности тренировок и развитие общей стратегии», — сказал эксперт.

Что касается предоставления Вашингтоном технологий для самостоятельного строительства Австралией атомных подлодок, Вадим Козюлин выразил мнение, что вопрос завязан на будущей согласованности действий партнёров и в дальнейшем вполне может предполагать ядерное оснащение субмарин.

«Хотя эти подводные лодки заявляются не носителями ядерного оружия, можно предположить, что такая техническая возможность будет предусмотрена. И в случае часа Икс эти неядерные подводные лодки смогут стрелять самыми что ни на есть ядерными снарядами», — подытожил эксперт.