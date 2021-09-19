Подводный треугольник: к чему может привести отказ Австралии от контракта с Францией в пользу соглашения с США

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что Канберра ещё до разрыва контракта с Францией по подводным лодкам информировала Париж о своей озабоченности в части роста расходов и задержек, связанной с этим соглашением. А министр финансов Австралии Саймон Бирмингем отметил, что французским властям было заблаговременно объявлено о решении денонсировать контракт. В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что действия Вашингтона и Канберры недопустимы в отношении стратегических союзников. По его мнению, возникший кризис в отношениях может отразиться на обсуждении будущей стратегии НАТО. Эксперты отмечают, что ответственность за ситуацию стоит возлагать в большей степени на США, которые в погоне за собственными интересами при необходимости пренебрегают отношениями с партнёрами.

Австралийские власти ещё до объявления о разрыве контракта с Францией по подводным лодкам высказывали Парижу свою обеспокоенность касательно этого соглашения. Министр обороны страны Питер Даттон в интервью Sky News заявил, что эти опасения были связаны с ростом расходов и задержками.

«Предположения о том, что правительство Австралии не отмечало вопросы, вызывающие озабоченность, попросту расходятся с задокументированной, общественно доступной информацией и уж точно с тем, о чём уже долгое время публично сообщалось. Мы всегда были откровенны, открыты и честны», — сказал он.

По словам Даттона, этот вопрос поднимался на протяжении нескольких лет. Министр добавил, что основным моментом при принятии решения о денонсировании контракта с французской стороной стал пересмотр оборонных целей и задач страны.

«Мы провели проверку, потому что на протяжении уже пары лет у нас возникала обеспокоенность по поводу этого контракта; проверка ясно дала нам понять, что атомная подводная лодка является наилучшим вариантом для обеспечения безопасности Австралии, и мы приняли именно такое решение», — пояснил глава Минобороны.

Отвечая на вопрос журналиста, Даттон отметил, что Канберра готова рассмотреть возможность лизинга или покупки готовых подводных лодок у США и Великобритании, чтобы начать перевооружение своего флота, не дожидаясь спуска на воду первых АПЛ, которые будут построены по контракту с Соединёнными Штатами. По его словам, такие переговоры пройдут в ближайшие 12—18 месяцев.

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Позицию главы Минобороны о том, что разрыв контракта по подлодкам не мог стать сюрпризом для Франции, поддержал и министр финансов Австралии Саймон Бирмингем.

«Мы уведомили правительство Франции при первой же возможности, до того, как это стало достоянием общественности. И за день до этого мы взаимодействовали с французами по вопросу изменений, которые мы наблюдаем в нашем регионе. Это и изменения стратегического характера конкуренции в регионе, и изменения в вызовах, относящихся к оперативным возможностям подводных лодок с обычной энергетической установкой. Причины, по которым мы рассматривали альтернативу в виде атомных подводных лодок, связаны с этими различными изменениями», — сказал Бирмингем в программе Insiders телеканала ABC News.

В том же ключе высказался и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, отметивший, что французской стороне были известны «глубокие и серьёзные опасения» Канберры по поводу несоответствия характеристик предложенных Парижем подлодок стратегическим интересам тихоокеанской державы.

«И мы очень ясно дали понять, что будем принимать решение на основе наших стратегических национальных интересов», — сказал Моррисон на встрече с журналистами в Сиднее.

При этом австралийская сторона пока не раскрыла стоимость нового соглашения. Министр обороны лишь сказал, что проект будет недешёвым. «Поддержание мира не даётся бесплатно», — добавил он.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявляют о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS

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Напомним, что Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В его рамках Вашингтон предоставит Канберре технологии для строительства собственных атомных подлодок, а также американские крылатые ракеты. В связи с этим Австралия разорвала крупный контракт на поставку французских подлодок. Соглашение на €56 млрд предполагало производство 12 ударных субмарин класса Attack компанией Naval Group.

«У нас кризис»

Тем временем, официальный Париж продолжает высказывать своё возмущение решением Канберры. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что над новой сделкой по субмаринам, судя по всему, работала лишь небольшая группа людей.

«В проект соглашения, инициированного США и Австралией, была посвящена небольшая группа людей. Я даже не уверен, что все члены австралийского и американского правительств знали об этом», — сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2.

Он также назвал действия Вашингтона и Канберры подрывающими доверие: «Тут была ложь, двуличие, огромная потеря доверия, было пренебрежение, значит, что-то между нами пошло не так, отношения совершенно разладились. Это означает, что у нас кризис».

По его мнению, подобные шаги недопустимы в отношении стратегических союзников. «С альянсами так не играют. С такой грубостью и непредсказуемостью не относятся к важному партнёру, каковым является Франция», — подчеркнул Ле Дриан.

В связи с этим он допустил, что нынешняя ситуация скажется на обсуждении будущей стратегии НАТО. Тем более, что с 1 января 2022 года Франция станет председателем Совета ЕС.

«По просьбе президента республики (Эммануэля Макрона. — RT) НАТО начало обсуждение основ альянса. На предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет представлен итог разработки новой стратегической концепции. Очевидно, что произошедшее должно иметь отношение к её определению, — сказал министр. — Но в то же время Европа должна обзавестись собственным стратегическим компасом. Франция возьмёт этот вопрос под свою ответственность в первом полугодии 2022 года».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

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О том, что детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Австралией и Великобританией могли быть согласованы фактически за спиной у Франции, сообщила британская газета Sunday Telegraph. По её данным, помогал заключать сделку Доминик Рааб, занимавший на тот момент пост главы МИД Великобритании. Газета отмечает, что министр тогда не внял предупреждению о возможном негативном влиянии соглашения на отношения с Парижем и Пекином.

«Детали были проработаны на июньском саммите G7 в Карбис-Бэй без ведома президента Франции. Относящиеся к сделке документы получили от правительства Великобритании статус «совершенно секретно», а обсуждения велись в комнатах заседаний кабинета министров», — утверждает издание.

«Дискуссии внутри НАТО обострятся»

По мнению экспертов, действия Австралии, которая хочет повысить свой оборонный потенциал, вполне объяснимы, тем более в ситуации, когда партнёрство предлагают США.

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«Хотя Канберра впоследствии испытает финансовые и политические издержки, связанные с охлаждением отношений с европейскими партнёрами», — предположил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

В связи с этим, отмечают аналитики, большую часть ответственности за нынешнюю ситуацию стоит возлагать именно на Соединённые Штаты, которые, заключив очередной военный союз, повели себя вполне традиционно, поставив во главу угла собственные интересы. Как напомнил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, сейчас Вашингтон формирует антикитайскую повестку, которую та же Франция не поддерживает.

«США пытаются объединить всех против Китая, создавая экономические и военно-политические альянсы. Администрация Белого дома сейчас идёт к свой цели, при этом ведёт себя как мировой гегемон, не оглядываясь ни на кого, в том числе и на своих союзников», — пояснил Козюлин в комментарии RT.

По его словам, для Франции такой подход весьма оскорбителен, так как она является ядерной державой и одной из крупнейших экономик ЕС.

«Европейцы давно начали подозревать, что США к ним относятся как к младшему брату, с которым не нужно советоваться. Для Франции, которая является ядерной державой и членом Совбеза, такое положение вдвойне обидно, ей нанесён серьёзный политический и экономический ущерб. Ведь Париж серьёзно относится к оборонной промышленности, которая составляет значительную часть французской экономики», — добавил Козюлин.

Аналогичного мнения придерживается и Сергей Ермаков, отмечая, что американцы таким образом ставят под удар свои взаимоотношения с европейскими странами.

«США рассматривают своих союзников как стратегический актив, они к ним относятся достаточно цинично и меркантильно. То, что Вашингтон определяет как свой непосредственный стратегический интерес, предполагает, что всё остальное, в том числе и союзники, будет отодвинуто на второй план, и Соединённые Штаты считают, что от этого они ничего не потеряют», — пояснил Ермаков.

Ярким примером такой политики эксперт назвал ситуацию в Афганистане, когда Вашингтон фактически бросил своих союзников в республике, не предупредив их о дальнейших планах. В связи с этим он предположил, что разногласия внутри НАТО, возникшие после афганских событий, теперь только усугубятся.

«Дискуссии внутри НАТО обострятся, поскольку это большой вопрос, как соединить европейский «компас» («Стратегический компас» — военная концепция, разработка которой ведётся в ЕС. — RT) с «розой ветров» НАТО», — подчеркнул Ермаков.

Со своей стороны, Вадим Козюлин предположил, что новый союз США с Австралией и Великобританией поспособствует укреплению голосов тех европейских стран, которые настаивают на военной независимости от Вашингтона.

«ЕС в последние годы вёл дискуссии по поводу того, чтобы самостоятельно выстроить силы быстрого реагирования, и до сих пор это были только разговоры. Но ожидаю, что сдвиги в этом процессе начнутся, тем более что ЕС уже интегрирует свою оборонную промышленность. К тому же страны региона осознают, что их ценность для США в какой-то мере теряется, ведь они далеко от Китая, который довольно сильно беспокоит администрацию Байдена», — резюмировал эксперт.