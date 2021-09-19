The Telegraph: детали альянса AUKUS обсудили без ведома Макрона

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Детали сотрудничества в рамках альянса AUKUS между Великобританией, США и Австралией обсуждались на саммите G7 в июне без ведома французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Все документы по альянсу носили гриф «совершенно секретно», передаёт ТАСС.

Газета отмечает, что экс-глава британского МИД Доминик Рааб участвовал в подготовке соглашения, хотя его предупреждали о возможном ухудшении отношений с Францией и Китаем.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что отзыв посла Франции в США является «серьёзным политическим актом», который показывает силу кризиса между двумя странами.

16 сентября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии AUKUS.

В рамках объединения планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. 

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