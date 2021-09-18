Глава МИД Франции высказался об отношениях с США
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«Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединёнными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьёзным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией», — цитирует РИА Новости Ле Дриана.
Ранее сообщалось, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии AUKUS.