ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии
- Reuters
«На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнёрами, чтобы получить дополнительную информацию», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться внутри ЕС.
Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что ЕК пока «воздержится от дальнейших комментариев о создании этого пакта».
Она при этом подчеркнула, что «создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами».
16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности по защите в Индо-Тихоокеанском регионе.
Альянс под названием AUKUS будет в том числе преследовать цели обмена технологиями и интеграции «промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной».
Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что новый альянс не направлен против других стран.