ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии

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Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии AUKUS, Брюссель пытается получить дополнительную информацию от этих государств, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии
  • Reuters

«На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнёрами, чтобы получить дополнительную информацию», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться внутри ЕС.

Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что ЕК пока «воздержится от дальнейших комментариев о создании этого пакта».

Она при этом подчеркнула, что «создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами».

16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности по защите в Индо-Тихоокеанском регионе.

Альянс под названием AUKUS будет в том числе преследовать цели обмена технологиями и интеграции «промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной».

Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что новый альянс не направлен против других стран.

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