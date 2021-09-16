ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии

Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии AUKUS, Брюссель пытается получить дополнительную информацию от этих государств, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнёрами, чтобы получить дополнительную информацию», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться внутри ЕС.

Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что ЕК пока «воздержится от дальнейших комментариев о создании этого пакта».

Она при этом подчеркнула, что «создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами».

16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности по защите в Индо-Тихоокеанском регионе.

Альянс под названием AUKUS будет в том числе преследовать цели обмена технологиями и интеграции «промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной».

Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что новый альянс не направлен против других стран.