Джонсон заверил, что новый альянс AUKUS не направлен против других стран

Новый альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS) не направлен против других стран, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Считаю важным пояснить палате общин, что AUKUS не создавался в целях противостояния какой-либо другой стране», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос лидера Лейбористской партии Кира Стармера в палате общин.

По словам премьера, это свидетельствует о том, «насколько тесны связи» Британии с Австралией и США.

Также Джонсон утверждает, что создание альянса не повлияет на отношения его членов с НАТО.

16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать их интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Альянс под названием AUKUS будет, в частности, преследовать цели обмена технологиями и интеграции «промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной».

После этого Австралия объявила о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок. В Париже назвали это ударом в спину.