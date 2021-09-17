Франция отзывает послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS

Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«По указанию президента республики я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединённых Штатах и ​​в Австралии», — говорится в коммюнике министра.

По его словам, это решение связано с «исключительной серьёзностью» заявлений, сделанных Австралией и США.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Это произошло после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.

Евросоюз заявил, что не был проинформирован о создании AUKUS.