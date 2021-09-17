Франция отзывает послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS
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«По указанию президента республики я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединённых Штатах и в Австралии», — говорится в коммюнике министра.
По его словам, это решение связано с «исключительной серьёзностью» заявлений, сделанных Австралией и США.
Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Это произошло после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.
Евросоюз заявил, что не был проинформирован о создании AUKUS.