«Холодная война идёт до сих пор»: почему кандидат в постпреды США при НАТО считает Россию главной угрозой

Россия в ближайшие десять лет будет основной военной угрозой для стран Североатлантического альянса. Об этом в сенате США сообщила кандидат на пост постоянного представителя страны при НАТО Джулиана Смит. Она заявила, что «российская агрессия продолжается» и что Вашингтон должен привлечь Москву к ответственности за её действия. Эксперты отмечают, что американский политический истеблишмент продвигает в отношении РФ ту модель поведения, которая применялась в период холодной войны.

Россия будет представлять основную военную угрозу для НАТО в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявила Джулиана Смит, кандидат на должность постпреда США при Североатлантическом альянсе.

«Россия — по-прежнему крупнейшая геополитическая угроза для Евро-Атлантического региона и совершенно точно будет оставаться самой большой военной угрозой для альянса НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — сказала Смит.

С таким заявлением она выступила на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, где утверждалась её кандидатура. Отвечая на вопрос одного из сенаторов о России, Смит добавила, что «со времени российского вторжения на Украину в 2014 году в НАТО было многое сделано для укрепления стратегии сдерживания и обороны», но «предстоит проделать ещё много работы».

«Российская агрессия продолжается. Мы должны привлечь Россию к ответственности за её действия, предпринимаемые с использованием всего её инструментария, идёт ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», — заявила Джулиана Смит.

Экспертное мнение

Джулиана Смит — эксперт по внешней политике. В администрации Барака Обамы она занимала пост директора по Европе и НАТО в Пентагоне, а также была советником Байдена по нацбезопасности в бытность последнего вице-президентом США.

Смит неоднократно выступала с программными заявлениями, в которых выделяла Россию как угрозу для интересов Вашингтона и НАТО. Так, в своём выступлении в сенатском комитете по иностранным делам на слушаниях по России в 2017 году она заявила, что Москва якобы хочет подорвать основу всей евро-атлантической системы мирового порядка.

Джулиана Смит

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«Россия реализует сложную долгосрочную стратегию, направленную на подрыв основанного на правилах порядка, который США и их союзники создали после Второй мировой войны. Тактика России направлена на то, чтобы подорвать наши демократические институты, посеять раскол в НАТО и ЕС и установить свою сферу влияния», — сообщила она сенаторам.

По мнению Смит, «президента Путина устроит лишь раскол альянса и подрыв трансатлантического единства, и это очень ярко проявляется в последние годы».

«Нам следует лишить его возможности в этом преуспеть и взаимодействовать с Россией с позиции силы», — заявила политик.

В поисках стратегии

На слушаниях по своей кандидатуре на должность постпреда США при НАТО Смит сообщила, что в случае своего утверждения она будет добиваться, чтобы в стратегической концепции альянса были отмечены угрозы, якобы связанные с РФ, в том числе в киберпространстве.

«Этот документ должен отражать современные меняющиеся условия в сфере обеспечения безопасности, особенно российскую агрессию, угрозы в киберпространстве, а также злонамеренные действия Китайской Народной Республики в Евро-Атлантическом регионе», — отметила она в своём вступительном обращении к членам комитета.

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Стратегическая концепция НАТО представляет собой базовый документ, который определяет цели и задачи развития альянса на ближайшие десять лет. Нынешняя стратегическая концепция была принята в 2010 году на саммите блока в Лиссабоне и определяет отношения с Россией как стратегическое партнёрство.

«Сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение, поскольку оно содействует созданию единого пространства мира, ста­бильности и безопасности. НАТО не представляет угрозы для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно стратегическое партнёрство между НАТО и Россией, и мы будем действовать соответственно, ожи­дая от России взаимности», — говорилось в обзоре концепции, опубликованном на официальном сайте альянса.

В нём также указывалось, что взаимоотношения НАТО и России основаны на целях, принципах и обязательствах, содержащихся в Основополагающем акте Россия — НАТО.

«Несмотря на расхождения по отдельным вопросам, мы по-прежнему уверены, что безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана и что прочное и конструктивное партнёрство, основанное на взаимном дове­рии, прозрачности и предсказуемости, оптимально соответствовало бы интересам нашей безопасности», — говорилось в документе.

Согласно этой концепции лидеры альянса были «исполнены решимости расширять политические консультации и практическое сотрудни­чество с Россией в сферах общих интересов» а также «использовать полный потенциал Совета Россия — НАТО для диа­лога и совместных действий с Россией».

Напомним, что замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что разрабатываемая стратегическая концепция НАТО, которая заменит собой принятую в 2010 году, вернёт ситуацию с безопасностью в Европе к состоянию холодной войны. Об этом российский дипломат сообщил на IX Московской конференции по международной безопасности, прошедшей в июне.

«Мы видим, что страны НАТО приняли решение о разработке новой стратегической концепции. Если все те философские постулаты, которые были зафиксированы в последнем документе, станут основой этой стратегической концепции, то, по сути, мы получим ситуацию в сфере военной безопасности в Европе, которая напоминает по своим базовым подходам ситуацию холодной войны, которую мы все общими усилиями пытались преодолеть», — приводит слова Грушко ТАСС.

Здание МИД РФ

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Замглавы МИД РФ отметил, что в последней декларации государств — членов блока Россия упоминалась 63 раза.

«Если мы эти параграфы все уберём из этой декларации, окажется, что реальные задачи альянса в сфере обеспечения безопасности не просматриваются. Единственный новый элемент — это Китай, который объявлен стратегическим вызовом для США. Как сказал один из бывших высоких функционеров НАТО, Россия близко, а Китай далеко, поэтому российская угроза, или угроза с Востока, должна оставаться главным предназначением альянса», — подчеркнул Александр Грушко.

Мнимая угроза

В беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров подчеркнул, что администрация Байдена намеренно и осознанно возвращает мир к ситуации, которая создавалась стратегическим противостоянием США и СССР в XX веке.

«Холодная война идёт до сих пор, и Байден и его команда возвращают США к данной модели поведения. Она предполагает, что есть некий свободный мир, где доминируют США, а за его пределами — глобальные противники американской политики. К сожалению, сегодня Европа через НАТО следует в русле США, поэтому в новой концепции альянса, безусловно, будет прописана угроза, которую якобы представляет Россия», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что бюрократы из вашингтонского истеблишмента продолжают продвигать эту позицию, чтобы сохранить статус-кво новой холодной войны, при котором они максимально комфортно себя чувствуют.

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«Тем более, учитывая, что политики времён холодной войны сейчас находятся у власти, администрация Белого дома будет прибегать к хорошо испытанным во второй половине XX века алгоритмам и моделям», — пояснил политолог.

Если на евро-атлантическом направлении в качестве главной угрозы была назначена Россия, то в глобальном плане для США основным соперником является Китай, подчеркнул Константин Блохин. Эта линия поведения в отношении России снова приобрела актуальность в США после воссоединения Крыма с РФ, так как в Вашингтоне это посчитали сигналом того, что Москва после распада СССР вновь обрела мощь, добавил эксперт.

«В целом для американских политиков любая страна, которая пытается проводить свою суверенную внешнеполитическую линию и, соответственно, не идёт в фарватере внешней политики США, является вызовом и определённой проблемой», — заключил собеседник RT.