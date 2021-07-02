Нерешённые проблемы: почему экс-президент Афганистана назвал военное присутствие в стране НАТО и США провалом

Военная кампания НАТО и США в Афганистане была провальной. Об этом заявил экс-президент страны Хамид Карзай. По его словам, присутствие альянса во главе с США способствовало расцвету экстремизма и терроризма в республике. Ранее американские СМИ сообщили, что вывод американских военных из страны может завершиться в ближайшие недели. При этом в Пентагоне сообщили, что это не будет означать конец операции НАТО в стране. Эксперты отмечают, что США и НАТО так и не смогли решить системные проблемы Афганистана.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай охарактеризовал 20-летнюю кампанию США и НАТО в стране как «военный провал», который привёл к «процветанию» терроризма и экстремизма в стране. Об этом Карзай заявил в интервью британской газете The Times.

«Страна потрясена, находится в крайне плачевном состоянии. Посмотрите, что происходит. У нас творится разгром. Страна охвачена конфликтом. Афганский народ переживает колоссальные страдания. Как американо-натовская кампания в Афганистане могла к этому привести? Те, кто пришёл сюда 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не смогли положить этому конец. Кроме того, под их присмотром экстремизм в Афганистане процветал. Вот что я называю провалом», — приводит издание слова экс-президента.

Напомним, что Карзай в 2001 году при поддержке США возглавил временную администрацию Афганистана, а в 2004-м был избран президентом страны и занимал этот пост до 2014 года.

Экс-президент Афганистана также подверг критике соглашение, достигнутое в Дохе администрацией Дональда Трампа и «Талибаном»*.

«На данный момент Дохийское соглашение не дало никаких результатов. Увы, оно обернулось пустой тратой драгоценнейшего времени для процесса мирного урегулирования в Афганистане и для афганского народа. Оцените масштаб страданий, которые нам во время всего этого пришлось пережить», — заявил Карзай.

Хамид Карзай

© REUTERS/Rupak De Chowdhuri

С точки зрения афганского народа, эта кампания во имя борьбы с экстремизмом и стабилизации ситуации в Афганистане завершилась провалом, подчеркнул экс-президент Афганистана.

«Поэтому США и НАТО пора уйти. Ответственно они уходят или нет — это уже другой вопрос. Им следовало позаботиться о том, чтобы в Афганистане перед их уходом установился мир. Они этого не сделали», — сказал Карзай.

Невыполненные миссии

Напомним, что в феврале 2020 года администрация Трампа заключила с радикальным движением «Талибан» соглашение о выводе американских войск из страны. После отбытия военных США талибы обещали не использовать территорию страны для действий, угрожающих безопасности Вашингтона и его союзников.

Предполагалось, что ВС США будут выведены с территории Афганистана за 14 месяцев — к 1 мая 2021 года. После смены власти в США новая демократическая администрация Джо Байдена начала пересмотр всех решений предыдущего президента о сокращении военных контингентов США. Вскоре Белый дом заявил, что американские войска покинут Афганистан к 11 сентября 2021 года (20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин вторжения в страну).

Вслед за США свои войска из страны решил вывести и Североатлантический альянс. В апреле НАТО распространило официальное заявление, в котором сообщало о намерении начать выход из Афганистана с 1 мая. При этом в альянсе отметили, что его члены и союзники продолжат поддерживать Афганистан.

Военный вертолёт США в Афганистане

© REUTERS/Parwiz

Напомним, американские войска вторглись в Афганистан в 2001 году в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). Она стала самой продолжительной военной кампанией в истории США.

Силы НАТО принимали участие в афганской кампании в составе так называемых Международных сил содействия безопасности (International Security Assistance Force, ISAF). Кроме того, в 2015 году альянс начал операцию «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission), в рамках которой оказывал содействие афганским силовикам и правительственным организациям.

На пике интервенции в 2010—2013 годах численность иностранных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Постепенное сокращение присутствия американских войск в стране началось в 2014 году при Бараке Обаме.

Ускоренный выход

Одновременно с интервью бывшего президента Афганистана в американских СМИ появились сообщения о том, что войска США могут покинуть центральноазиатскую страну досрочно. Так, телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что процесс вывода войск может быть завершён уже в ближайшие несколько дней.

В то же время высокопоставленный источник в администрации Байдена сообщил телеканалу, что около 1 тыс. военнослужащих США могут остаться в Кабуле для охраны американской дипмиссии и аэропорта города.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби 29 июня сообщил журналистам, что уход военных США необязательно будет означать окончание миссии НАТО «Решительная поддержка».

Ранее командующий возглавляемой США миссией в Афганистане генерал Остин Миллер предупредил, что страна приближается к хаотичной гражданской войне.

«При сохранении нынешнего курса гражданская война, несомненно, является тем развитием событий, которое можно представить. Всему миру следует увидеть здесь повод для беспокойства», — заявил Миллер газете The New York Times.

Бойцы «Талибана»

© REUTERS/Parwiz

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что миссии США и НАТО в Афганистане провалились, так как они не смогли решить основные проблемы страны.

«Они не занимались прежде всего модернизацией экономики, социальной структуры, они просто находились там, вели боевые действия, ещё и способствовали наркотрафику. Как результат, ничего после них не остаётся... Всё это свидетельствует о полнейшем провале военного присутствия США в Афганистане, причём самого длительного присутствия в их истории — 20 лет в другой стране, что превосходит даже военную кампанию во Вьетнаме», — отметил эксперт.

Теперь «американцы со своими союзниками убегают из Афганистана, не решив никаких проблем», подчеркнул Андрей Кошкин. Он также напомнил, что талибы постепенно занимают территорию страны. Однако США намерены сохранить своё присутствие в Центральной Азии, добавил эксперт.

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«Сегодня они заявляют, что будут влиять на события в Афганистане путём нанесения ударов, но это маловероятно. В Афганистане остаётся менее тысячи человек для охраны американского посольства и аэропорта — это слишком малые силы, чтобы сделать хоть что-либо. Так что этот «кипящий котёл» может выплеснуться на центральноазиатские республики», — подчеркнул собеседник RT.

Миссия НАТО и США в Афганистане провалилась, так как в Вашингтоне эту страну рассматривали в качестве геополитического плацдарма и не желали реально заниматься реформированием государства, как ранее послевоенной Германией и Японией, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«США попытаются передислоцировать свои вооружённые силы из Афганистана в более комфортные условия, где они не будут баснословно тратиться на содержание военного контингента и где нет высокого риска гибели солдат, например в Узбекистан, Таджикистан. После ухода США и НАТО из Афганистана, сложившийся вакуум силы будет заполнен террористическими организациями либо крупными региональными державами», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.