Прикладная наука: как глава Пентагона оценил перспективы участия ВС США в новых военных операциях

Выступая перед выпускниками военной академии, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что приобретённые курсантами навыки не останутся лишь теорией. По словам министра обороны США, он может «практически гарантировать», что произойдут «непредвиденные» события. Кроме того, Ллойд вновь затронул тему соперничества с другими державами. По мнению экспертов, Вашингтон продолжает политику конфронтации в отношении Москвы и Пекина, а также не откажется от силового продвижения «демократии» в мире.

Выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США находятся «в состоянии непрерывной борьбы, которая тянется почти 20 лет». По его словам, новоиспечённые военные знают Соединённые Штаты только как страну, постоянно ведущую боевые действия.

«Я вижу, как патриотичные, преданные молодые люди вступают во взрослую жизнь в поворотный для истории момент, и они знают (нашу страну. — RT) только как воюющую нацию. Теперь вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны», — заявил Ллойд.

По словам главы Пентагона, главная «цель Америки — всегда занимать лидерскую позицию, используя дипломатические методы, и предотвращать конфликты по мере возможности».

«Но если мы вынуждены защищать себя, то мы одержим победу, и победу решительную», — добавил американский министр обороны.

В своей речи он упомянул и Афганистан, сказав выпускникам академии, что «наиболее длительная для США война подходит к концу».

Напомним, 14 апреля президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил о своём решении завершить операцию на территории Афганистана, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

При этом Ллойд не исключил, что Соединённые Штаты вступят в новый военный конфликт.

«Лейтенанты, наша задача в том, чтобы бороться и побеждать в войнах, которые ведёт наша страна, что означает, что всё, чему вы здесь научились, не является только научным знанием. Я могу практически гарантировать, что произойдут события, которых мы не ожидаем, и выпадут они на ваше время, потому что мы живём в неидеальном мире», — заявил он собравшимся.

В своей речи глава Пентагона не обошёл стороной «традиционный» вопрос противостояния c другими державами. По словам Ллойда, «конкуренты Америки» якобы заявляют, что «будущее за той моделью, которая обещает богатство, но подавляет свободу». Позднее на сайте Пентагона пояснили, что в данном случае глава ведомства имел в виду Россию и Китай.

Пентагон

AFP

© Saul Loeb

Традиционная риторика

Стоит отметить, что в риторике представителей администрации Байдена в отношении России практически ничего не изменилось. По мнению Вашингтона, РФ по-прежнему якобы представляет собой угрозу национальной безопасности США и всего мира.

Формирование образа России как врага началось ещё во времена Барака Обамы, который в сентябре 2014 года, выступая на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал РФ одной из трёх величайших угроз мировой безопасности, поставив на первое место лихорадку Эбола, а на третье — ИГ*, «Аль-Каиду»** и другие террористические организации.

Теперь же действующие власти США включили тезис о «российской угрозе» в промежуточное стратегическое руководство по национальной безопасности, которое было обнародовано Белым домом в марте 2021 года.

В документе отмечается, что РФ и КНР якобы пытаются ослабить сильные стороны Соединённых Штатов и помешать им защищать свои интересы «в глобальном масштабе». Подчёркивается также, что «всё более напористый Китай и дестабилизирующая обстановку Россия» несут для США вызовы «стратегического характера», что вынуждает американские власти направлять ресурсы на развитие военной сферы.

О «чрезвычайной угрозе» со стороны Москвы для американской нацбезопасности и экономики заявлял в середине апреля и сам Байден в письме конгрессу в связи с введением санкционных ограничений в отношении России. Тогда глава Белого дома также повторил ряд выдвинутых ранее обвинений в адрес РФ. В частности, Байден заявил о попытках Москвы дискредитировать выборы в США и о злонамеренной кибердеятельности, которой якобы занимается Россия.

После этого, 22 апреля, во время выступления перед комитетом сената по вооружённым силам глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что от РФ и КНР якобы исходит «растущая угроза». По его словам, в прошлом году обе страны якобы «воспользовались продолжающимися региональными кризисами, финансовыми и инфраструктурными сложностями», чтобы расширить своё влияние в мире. По этой причине, подчеркнул Маккензи, одним из ключевых направлений его командования является «долгосрочное стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.

В свою очередь, руководитель Командования космических операций генерал-лейтенант Космических сил США Стивен Уайтинг заявил о наличии у РФ возможности препятствовать работе американских средств космического базирования. Об этом он сообщил 5 мая во время слушаний в комитете палаты представителей по вооружённым силам конгресса США.

Военные США в Ираке

Reuters

© Thaier Al-Sudani

Ранее в МИД России категорически отвергли подобные обвинения, подчеркнув, что, в отличие от агрессивных устремлений Вашингтона в космосе, Москва «занимает диаметрально противоположную позицию, отдавая приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». При этом в российском ведомстве подчеркнули, что американская сторона «прибегает к привычной тактике обвинения других».

«Продолжат политику конфронтации»

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, на основании заявлений главы Пентагона, а также других тезисов американского руководства можно сделать вывод, что Соединённые Штаты не намерены менять свою политику в отношении России и Китая.

«Это также говорит о том, что в любой обозримой перспективе США продолжат политику конфронтации с РФ и КНР, а также другими странами, которые не желают становиться младшими «партнёрами» Америки», — заявил эксперт.

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Схожей позиции придерживается и член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он считает, что администрация Байдена будет использовать и во внешней политике, и во всевозможных военных операциях «так называемый ценностный подход».

«Те, кто, по мнению американкой стороны, посягает на права человека и свободу, те являются врагами. И, как считают США, с ними непременно нужно соперничать сначала с точки зрения военных потенциалов, а если необходимо, то и бороться в прямом конфликте. Такова логика Соединённых Штатов», — пояснил эксперт.

По мнению Батюка, несмотря на ранние заявления Вашингтона о том, что США не будут участвовать в бесконечных войнах, ценой которых уже стали тысячи жизней и триллионы долларов, «в Пентагоне решили внести свои корректировки».

«Слова Ллойда можно расценить как тезис «воевали и будем воевать» вне зависимости от того, продиктовано это напрямую национальными интересами США или нет. Несмотря на риторику того же Байдена, идеологию либерального глобализма в Соединённых Штатах никто не отменял. И во внимание тут не берутся провалы американских военных в Сирии, к примеру, или в Афганистане, откуда Америка теперь вынуждена уйти, поскольку планы создать там проамериканский либеральный режим закончились полным крахом», — сказал он.

В свою очередь, Никита Данюк напомнил, что за свою историю США совместно с западными союзниками осуществили бомбардировку Югославии и уничтожили государственность Ливии.

Американские военные в Афганистане

Reuters

© Andrew Burton

«Была предпринята попытка проделать то же самое с Сирией, не говоря уже про Ирак. Всё это делалось под ширмой так называемой борьбы за демократические права и свободы народов, но на самом деле, как мы знаем, во всех этих государствах после военных операций и интервенций США люди стали жить намного хуже. С помощью слов о свободе и демократии американцы лишь отстаивали свои геополитические и геоэкономические интересы, «взрывая» целые регионы в угоду своей конъюнктуре», — подчеркнул Данюк.

Для Ллойда очень важно, чтобы в нынешних условиях «не произошло какого-то катастрофического падения уровня боевого духа, мотивации к продолжению службы у американских военных», уверен Владимир Батюк.

«Вместе с тем даже без намёков и заявлений Ллойда было ясно, что со временем США постараются спровоцировать новые вооружённые конфликты», — считает эксперт.

«При этом простым американцам военные операции США, сопровождаемые гигантскими материальными расходами и человеческими жертвами, включая в первую очередь граждан Соединённых Штатов, абсолютно не нужны, они им крайне надоели», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.