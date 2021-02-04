«Создавать полновесный образ врага»: почему в Пентагоне назвали Россию угрозой для США «на многих фронтах»

Минобороны США разделяет опасения представителей командования по поводу возможности ядерного конфликта с Россией или Китаем, но не хочет эскалации противостояния в таком масштабе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Пекин «представляет растущий вызов» для оборонного ведомства Соединённых Штатов, а Москва «является угрозой на многих фронтах». Ранее американский адмирал Чарльз Ричард допустил вероятность прямого вооружённого конфликта «с противником, обладающим ядерным оружием». По его словам, Вашингтон должен «активно конкурировать, чтобы сдерживать агрессию» Москвы и Пекина. Эксперты прогнозируют, что администрация Джо Байдена под давлением военных, вероятно, расширит спектр критериев применения ядерного оружия.

Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Россией или Китаем, но не хочет эскалации противостояния в таком масштабе. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил о возможности ядерной войны с РФ или КНР.

«Глава Пентагона (Ллойд Остин. — RT) определённо считает приоритетом ядерный потенциал и его модернизацию. Он также заявил, что мы не хотим эскалации до конфликта подобного масштаба, — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о словах адмирала. — Работа министра заключается в защите американских граждан. Это подразумевает наличие широкого спектра готовых к применению потенциалов, включая и стратегический ядерный потенциал».

По его словам, Пекин «представляет растущий вызов» для Пентагона, а Москва «является угрозой на многих фронтах». Кирби считает, что данные вопросы будут включены в глобальный обзор ядерных сил.

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Как отметил пресс-секретарь Пентагона, министр обороны США нацелен на то, чтобы подготовить «Обзор ядерной политики» для лучшего понимания состояния модернизации сил, потребностей в инновациях и научно-исследовательских разработках для их дальнейшего совершенствования».

«Думаю, он разделяет мнение адмирала Ричарда касательно важности данных потенциалов», — добавил представитель ведомства.

О возможности ядерной войны с Россией или Китаем глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединённых Штатов.

По его словам, после распада Советского Союза перед Пентагоном не возникало необходимости задумываться о возможности соперничества, кризисной ситуации или «прямого вооружённого конфликта с противником, обладающим ядерным оружием».

«К сожалению, нынешняя обстановка лишает нас подобной роскоши», — отметил Ричард.

Он подчеркнул, что в то время как усилия Минобороны США были сосредоточены на борьбе с терроризмом, Россия и КНР якобы начали «активно испытывать на прочность международные нормы и глобальный мир, используя такие инструменты, как сила и угроза силой, причём в формах, невиданных со времён холодной войны».

«Подобное поведение дестабилизирует обстановку и в отсутствие контроля повышает риск возникновения кризисной или конфликтной ситуации между великими державами. Мы должны активно противодействовать их агрессии; уступки в отношении их начинаний чреваты укреплением их во мнении, что Соединённые Штаты не хотят или не могут принимать ответные меры, что придаст им ещё больше уверенности в себе», — пишет американский адмирал.

Запуск ракеты Minuteman III

Reuters

© ICBM U.S. Air Force

Как отметил Ричард, стратегический потенциал России и Китая, «соперников» США, «продолжает расти, что заставляет серьёзно задуматься».

Между тем кандидат на пост первого замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что администрация США планирует скорректировать Стратегию национальной обороны и ядерную доктрину («Обзор ядерной политики»). По её словам, особыми вызовами для ВС США являются продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае и «деструктивная Россия». Хикс также отметила важность эффективного сдерживания этих государств. Она считает, что не в интересах Соединённых Штатов и их союзников видеть, как РФ и КНР наращивают свои ядерные арсеналы.

Наследие Трампа

Напомним, Стратегия национальной обороны США (National Defense Strategy, NDS) была опубликована в январе 2018 года, когда у власти в Белом доме находился Дональд Трамп. Это концептуальный документ, разработанный Пентагоном, в котором главными соперниками Вашингтона были названы Москва и Пекин.

Как заявил летом 2019 года Марк Эспер, который был тогда и. о. главы Пентагона, NDS является «директивным документом» американской стороны, в котором говорится о «конкуренции великих держав».

«Россия и Китай остаются нашими конкурентами в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Эспер также отметил, что, исходя из стратегии, задача Пентагона — «сдерживать конфликты, а при необходимости — сражаться и побеждать на поле боя».

«Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR) был опубликован в феврале 2018 года.

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В документе подчёркивается необходимость «регионального сдерживания» России, КНР, Северной Кореи и противодействия «ядерным амбициям» Ирана. Как отмечают авторы обзора, пока Вашингтон якобы уменьшал свой ядерный арсенал, Москва и Пекин «двигались в противоположном направлении». В NPR также сообщается, что Россия и Китай стремятся оспаривать «традиционное военное превосходство США в западной части Тихого океана».

Как говорится в документе, РФ «должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо». Однако вместе с тем указывается, что американская сторона может применить свой ядерный арсенал в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в частности, если она затронет инфраструктуру, население или командные пункты Соединённых Штатов и их союзников.

Как заявил весной 2019 года замглавы МИД РФ Александр Грушко, эта ядерная доктрина США ведёт к снижению порога применения ядерного оружия в мире.

«Порог применения ядерного оружия уменьшается в результате принятия в США новой стратегии, которая фактически размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Военное лобби

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, последние заявления американской стороны дают понять, что цель новых властей — «создавать полновесный образ врага» для Вашингтона.

«Этими врагами традиционно выступают Россия и Китай. Однако Соединённым Штатам надо в деталях продемонстрировать американской общественности, почему именно РФ и КНР нужно так яростно сдерживать», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, подобная антироссийская и антикитайская риторика наблюдалась и при 45-м президенте США. Кроме того, в Пентагоне при Трампе последний год уделяли особое внимание вопросу наращивания ядерного потенциала, напомнил аналитик.

«На это выделялись немалые деньги. Американское военное ведомство сильно заинтересовалось идеей необходимости развивать ядерное вооружение. На этом фоне появлялись и сообщения СМИ о том, что сотрудники администрации 45-го президента США обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний», — заявил эксперт в беседе с RT.

С приходом Байдена к власти повестка «немного поменялась», считает Дудаков.

«Новый президент США решил продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) на пять лет — до 2026 года. Однако мы уже сейчас видим, что американские военные продолжают лоббировать и упрашивать новую администрацию, чтобы развитию ядерного вооружения уделялось больше внимания. Страхи американских военных, что Россия и Китай обгоняют США по производству перспективных ядерных вооружений, никуда не пропали. Более того, они будут только нарастать», — сказал аналитик.

Об этом свидетельствует, в частности, и статья американского адмирала, в которой он призывает сдерживать «агрессию» Москвы и Пекина, заявил Дудаков.

«В его формулировках нет ничего нового. Здесь очевидны обвинения в адрес других глобальных держав. Они выдвигаются, чтобы испугать политиков в Вашингтоне и настроить их на то, чтобы они тратили больше денег на ядерное перевооружение. Вопрос сейчас лишь в том, насколько администрация Байдена на всё это поведётся и в целом насколько для неё это актуально», — отметил эксперт.

Дудаков полагает, что, несмотря на громкие заявления Кэтлин Хикс, которая метит на место первого замглавы Пентагона, сущность Стратегии национальной обороны и ядерная доктрина «не будут серьёзно изменены».

«Уже сейчас понятно, что продолжится передислокация военного контингента с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию, где как раз идёт противостояние США с Китаем. В целом всё то, что оговорено в документах 2018 года, получит своё развитие», — отметил аналитик.

Судаков, со своей стороны, спрогнозировал, что администрация Байдена под давлением военных, вероятно, расширит спектр критериев применения ядерного оружия.

«И чем больше укажут новых кейсов, в которых Соединённые Штаты могут использовать ядерное оружие, тем хуже будет для мировой структуры безопасности», — сказал эксперт.

Судаков резюмировал, что система международной безопасности сейчас имеет неустойчивый характер, поэтому в таких условиях «перейти грань для одной из ядерных держав очень легко».