В Пентагоне оценили вероятность ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания Военно-морского института Соединённых Штатов.

По его словам, со времён распада СССР Минобороны США не приходилось рассматривать возможность военного столкновения с ядерной державой, но ситуация изменилась.

Ричард считает реальным риск того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, «если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству».

По мнению адмирала, Москва и Пекин «начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времён разгара холодной войны», и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна продолжит модернизировать свои стратегические ядерные силы, учитывая современные военно-политические риски.

Он подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в «изматывающую гонку вооружений».