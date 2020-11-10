Путин: Россия не будет втягиваться в изматывающую гонку вооружений

Россия не намерена втягиваться в «изматывающую гонку вооружений». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Как отметил Путин, впервые в истории Россия выступила «не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы» вооружений, которые на годы и даже десятилетия опережают аналоги.

«А некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, ещё долго не будут иметь аналогов. Однако, используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Мы не будем этого делать. И необходимости у нас сегодня такой нет», — сказал глава государства.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений.

Дипломат заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия ДРСМД.