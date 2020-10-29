Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений в Европе

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений в Европе
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», — прокомментировал данное заявление Антонов на странице российского посольства в Facebook.

По словам российского посла, если США действительно заинтересованы «в реальном контроле над вооружениями», то необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений в Европе нет.

Антонов считает конструктивным предложение российского лидера Владимира Путина по деэскалации ситуации вокруг РСМД.

«Эта инициатива конкретизирует наш прошлогодний призыв к странам НАТО объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами», — отметил дипломат.

Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента о ракетах средней и меньшей дальности.

26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить