Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений в Европе
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Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.
«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», — прокомментировал данное заявление Антонов на странице российского посольства в Facebook.
По словам российского посла, если США действительно заинтересованы «в реальном контроле над вооружениями», то необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений в Европе нет.
Антонов считает конструктивным предложение российского лидера Владимира Путина по деэскалации ситуации вокруг РСМД.
«Эта инициатива конкретизирует наш прошлогодний призыв к странам НАТО объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами», — отметил дипломат.
Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента о ракетах средней и меньшей дальности.
26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.