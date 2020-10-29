Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений в Европе

Посол России в США Анатолий Антонов призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», — прокомментировал данное заявление Антонов на странице российского посольства в Facebook.

По словам российского посла, если США действительно заинтересованы «в реальном контроле над вооружениями», то необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений в Европе нет.

Антонов считает конструктивным предложение российского лидера Владимира Путина по деэскалации ситуации вокруг РСМД.

«Эта инициатива конкретизирует наш прошлогодний призыв к странам НАТО объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами», — отметил дипломат.

Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента о ракетах средней и меньшей дальности.

26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.