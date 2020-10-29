Постпред России в Вене оценил позицию США по РСМД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил позицию США по ситуации вокруг ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение, конечно, при наличии положительной политической воли», — написал он в Twitter.

Ульянов связал быструю негативную реакцию НАТО и США по данному вопросу с «недостатком желания заботиться о безопасности с помощью переговоров».

Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности.

26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.