Постпред России в Вене оценил позицию США по РСМД

Короткая ссылка
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил позицию США по ситуации вокруг ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Постпред России в Вене оценил позицию США по РСМД
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение, конечно, при наличии положительной политической воли», — написал он в Twitter.

Ульянов связал быструю негативную реакцию НАТО и США по данному вопросу с «недостатком желания заботиться о безопасности с помощью переговоров».

Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности.

26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить