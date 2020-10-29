Постпред России в Вене оценил позицию США по РСМД
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение, конечно, при наличии положительной политической воли», — написал он в Twitter.
Ульянов связал быструю негативную реакцию НАТО и США по данному вопросу с «недостатком желания заботиться о безопасности с помощью переговоров».
Ранее МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности.
26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.