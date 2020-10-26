Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729

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Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Москва остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО», — говорится в заявлении Путина.

По его словам, эти меры должны исключать размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по соглашению.

Глава государства также предложил рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. 

В августе МИД отметил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода США из ДРСМД.

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