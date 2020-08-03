МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД

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МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД
  • Reuters

Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Теперь никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли», — заявили в МИД.

В министерстве добавили, что после денонсации ДРСМД американская сторона «сразу же взяла курс на скорейшее завершение создания ракетных средств», ранее запрещённых этим договором.

В сообщении говорится, что размещение США наземных РСМД в различных регионах мира серьёзнейшим образом подрывает региональную и глобальную безопасность.

Министерство отмечает, что «Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить... стратегический характер».

«Это потребует незамедлительного реагирования. Причём вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты, — ядерном или неядерном», — подчеркнули в министерстве.

2 августа 2019 года действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

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