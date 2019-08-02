МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

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RT
Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращается с 2 августа.
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
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«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

Ранее глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.  Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности. 

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.

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