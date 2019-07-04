МИД: Россия готова обсуждать пути стабилизации после распада ДРСМД
«Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в данной сфере... когда завершится запущенная Вашингтоном процедура по выходу из договора, однако интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим», — заявил он РИА Новости.
Он уточнил, что обсуждал вопрос ДРСМД в ходе рабочих встреч в Госдепартаменте США и отметил сохранение расхождений позиций России и США на причины кризиса вокруг договора.
«Каких-либо прорывных идей в Вашингтоне не прозвучало. Насколько мы понимаем, американской стороне все ещё требуется дополнительное время на выработку своих подходов», — подчеркнул Ермаков.
4 июля лидер России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на односторонний выход США из сделки в начале 2019 года.
Путин подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.