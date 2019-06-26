В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.

«Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к полному и подтверждённому выполнению обязательств по договору», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров.

По его словам, решение России выйти из ДРСМД несёт серьёзную угрозу безопасности альянса, и члены НАТО согласовали ряд ответных мер на случай, если Россия не вернётся к выполнению договора.

«НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг призвал Россию уничтожить крылатые ракеты 9М729 для сохранения ДРСМД.

В МИД России, в свою очередь, предупредили о компенсационных военных мерах в случае реализации угроз НАТО в связи с ДРСМД.

25 июня профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении действия ДРСМД.

Подробнее о решении России приостановить ДРСМД — в материале RT.