В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМД

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.
В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМД
  • Reuters

«Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к полному и подтверждённому выполнению обязательств по договору», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров.

По его словам, решение России выйти из ДРСМД несёт серьёзную угрозу безопасности альянса, и члены НАТО согласовали ряд ответных мер на случай, если Россия не вернётся к выполнению договора.

«НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг призвал Россию уничтожить крылатые ракеты 9М729 для сохранения ДРСМД.

В МИД России, в свою очередь, предупредили о компенсационных военных мерах в случае реализации угроз НАТО в связи с ДРСМД.

25 июня профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении действия ДРСМД.

Подробнее о решении России приостановить ДРСМД — в материале RT.

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