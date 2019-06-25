В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД

НАТО соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы планируем провести встречу совета Россия — НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18 июня Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение Государственной думы.