В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД
- Reuters
«Мы планируем провести встречу совета Россия — НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
18 июня Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение Государственной думы.