«Действия США не могут остаться без ответа»: Госдума приняла законопроект о приостановке участия России в ДРСМД

Госдума приняла внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Совфеде намерены приступить к рассмотрению документа 26 июня. В верхней палате парламента высказали мнение, что закон будет одобрен. Как заявили депутаты и сенаторы, Россия вынуждена приостановить участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Госдума одобрила законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Документ был внесён в нижнюю палату президентом России Владимиром Путиным 30 мая.

Норма не только предполагает приостановку участия России в ДРСМД, но и вводит механизм его возобновления. Согласно проекту закона, президент РФ имеет право самостоятельно принять решение о возвращении России к участию в договоре.

Документ поддержали все фракции Госдумы и три депутатских комитета — по международным делам, по обороне и безопасности, а также по противодействию коррупции.

«Голосование только что состоялось. Это был один из тех вопросов, по которым не было разногласий между политическими партиями. Все поддержали идею приостановления участия в договоре», — заявил RT первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат подчеркнул, что этот законопроект не означает выход из договора, а лишь приостановку участия России в нём. Новиков также напомнил, что подобное решение Москва приняла в ответ на аналогичные действия со стороны США.

«Мы считаем этот договор важным звеном коллективной безопасности в современных условиях и исходим именно из этого. Другое дело, что в дипломатии и мировой политике существует принцип зеркальности, и действия США, направленные на разлом этого договора, не могут остаться без ответа», — подчеркнул парламентарий.

О решении России приостановить своё участие в ДРСМД Владимир Путин объявил 2 февраля во время совещания с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР (опытно-конструкторскими работами. — RT), — и мы будем делать то же самое», — заявил тогда Путин.

Указ о приостановке участия в ДРСМД был подписан 4 марта. Однако закон «О международных договорах РФ» подразумевает, что такие решения главы государства должны быть оформлены как федеральные законы — то есть одобрены обеими палатами Федерального Собрания.

Совет Федерации рассмотрит законопроект 26 июня, сообщил член комитета верхней палаты по международным делам Сергей Цеков.

«Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании», — приводит его слова РИА Новости.

Сенаторы поддержат этот законопроект, уверен председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. В разговоре с RT он подчеркнул, что не видит причин, по которым этот документ мог бы не пройти голосование.

«Совет Федерации готовится к рассмотрению принятого Государственной думой закона. Я не испытываю никаких сомнений в том, что позиция нашего комитета, а затем и палаты будет в пользу одобрения этого федерального закона. Не вижу ни одного контраргумента. Очевидно, что договор в том виде, в котором задумывался и подписывался, свою актуальность утратил, поскольку США его не соблюдают», — сказал сенатор.

Говоря о возможности возобновления участия России в ДРСМД, Косачёв подчеркнул, что это может произойти только как ответный шаг на возвращение Вашингтона к исполнению своих обязательств.

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«Президенту, как известно, данным законом даются права по тому, чтобы принимать решение о возможном возобновлении участия нашей страны в договоре в случае появления каких-то новых обстоятельств. Этими обстоятельствами может быть только новая, пересмотренная позиция США. Поэтому это абсолютно своевременный и правильный закон, каких-то альтернатив в данной ситуации не существует», — добавил парламентарий.

«Сохраняются глубокие расхождения»

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил осенью 2018 года. Своё решение он объяснил тем, что Россия якобы нарушает взятые на себя в рамках договора обязательства.

В Москве неоднократно отмечали необоснованность этих обвинений. Так, согласно американской позиции, российская ракета 9М729 якобы подпадает под действие ДРСМД. Минобороны России пошло на беспрецедентный шаг — провело специальный брифинг для иностранных военных атташе, на котором ракета была представлена публике, названы её характеристики. Таким образом, Москва наглядно показала, что 9М729 не нарушает ДРСМД. Однако представители Соединённых Штатов и ряда других западных стран не пришли на этот брифинг.

Стоит отметить, что Россия указывает на нарушения договора со стороны США. Так, согласно позиции Москвы, ещё с 1999 года американские военные используют ракеты-мишени, которые нарушают ДРСМД. С 2001 года Россия обращает внимание на ударные беспилотники ВС США, которые по своим характеристикам могут быть отнесены к понятию «крылатая ракета наземного базирования», что также запрещено ДРСМД.

Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ «Патриот» в Московской области

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Кроме того, Вашингтон размещает в Европе ракетные установки Mk-51 системы Aegis Ashore. По данным российского Минобороны, такие установки могут использовать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». Таким образом, факт развёртывания подобных ракетных установок нарушает ДРСМД, убеждены в Москве.

Тем не менее контакты между российскими и американскими представителями по вопросу стратегической безопасности продолжаются. Так, 12 июня в Праге состоялись консультации, в которых принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Андреа Томпсон.