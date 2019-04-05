«Противоречивый популизм»: что стоит за призывом Трампа к России и Китаю сократить расходы на вооружения

Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай могут договориться о снижении трат на вооружения и направить высвободившиеся средства на другие цели. В Кремле отметили, что слова американского президента должны найти отражение в официальных инициативах, которых Москва пока не видела. Политологи утверждают, что «миротворческое» заявление Трампа — это «противоречивый популизм», рассчитанный на избирателей, а в реальности Вашингтон пока только увеличивает военные расходы.

США, Китай и Россия могли бы договориться о сокращении расходов на вооружение, а высвободившиеся средства направить на другие цели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«США, Китай и Россия — все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла. Три страны могут вместе собраться и прекратить эти траты, расходовать их на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира», — приводит слова американского лидера ТАСС.

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Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые призывы в пользу разоружения «заслуживают внимания и высокой оценки», однако они не должны оставаться лишь словами.

«Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведённые по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в таком виде предложение со стороны Вашингтона пока не поступало.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что для подтверждения своих намерений США должны вернуться к диалогу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Как призыв слова Трампа, конечно же, можно только приветствовать, а как реальное предложение нужно изучать. Самый хороший способ показать серьёзность намерений — возобновить переговоры по самым актуальным разоруженческим досье — ДРСМД, СНВ и другим. Вот тогда можно будет проверить и поверить», — подчеркнул Косачёв.

Аналитики расценили заявление Трампа как «противоречивый популизм», направленный на избирателей. «Действия и слова Трампа никак не связаны между собой. Он заявил о намерении вывести войска из Сирии, однако его армия до сих пор там», — считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Президент США не заинтересован в том, чтобы гонка вооружений была остановлена. Во время предвыборной кампании 2016 года он заявил, что создаст условия для роста ВВП, а его как раз очень легко организовать, развязав гонку вооружений. И если Трамп снизит экономические показатели своей страны, ему будет сложно баллотироваться на второй срок», — рассказал он в беседе с RT.

Слово и дело

Стоит отметить, что незадолго до «примирительных» заявлений Трампа о сокращении трат на вооружения, в середине марта официальный представитель Минобороны США Мишель Балданза сообщила, что Вашингтон начал производство компонентов для испытаний неядерных ракет наземного базирования. До недавних пор оружие такого типа было запрещено ДРСМД.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета

Reuters

© USAF/Airman John Parie

«Задействовав средства, выделенные конгрессом в 2019 финансовом году, Соединённые Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования», — приводит её слова ТАСС.

Она также сообщила, что подготовка США в этом направлении «включает в себя планы проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования».

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Москвой и Вашингтоном был заключён 8 декабря 1987 года. Тогда СССР и США договорились полностью уничтожить ракеты, дальность полёта которых составляла от 500 до 5,5 тыс. км, и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал баллистические ракеты Р-12 и Р-14, а также комплексы «Пионер», «Темп-С» и даже, в качестве жеста доброй воли, «Ока» (его дальность не превышала 400 км). Пентагон избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

В течение последних нескольких лет Соединённые Штаты регулярно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва последовательно отвергала обвинения заокеанских коллег и подтверждала приверженность принципам договора. Тем не менее 1 февраля Дональд Трамп заявил, что США приостановят выполнение соглашения и начнут процедуру выхода из него.

Бюджетное планирование

Кроме того, заявлениям Трампа о желании сократить траты на вооружения во многом противоречат и планы военных расходов Пентагона на 2020 год. Оборонный бюджет США в следующем финансовом году составит рекордные $718 млрд.

При этом, чтобы получить ещё большее финансирование, американские военные особо указывали приоритетное значение соперничества с такими державами, как Россия и Китай, что отражено в Стратегии национальной обороны 2018 года.

При этом $2,6 млрд из бюджетных средств планируется выделить на разработки в области создания гиперзвукового ракетного оружия.

Комментируя несоответствие риторики Трампа и реальной политики Вашингтона в сфере ВПК, военный эксперт Иван Коновалов отметил в беседе с RT, что Пентагон твёрдо намерен сократить отставание от Москвы, особенно по новым видам вооружений.

«Россия обошла Соединённые Штаты по гиперзвуковому оружию, по системам радиоэлектронной борьбы. Американцы начали разрабатывать гиперзвуковое оружие для того, чтобы сократить разрыв в военных возможностях с Россией», — рассказал эксперт.

Это подтверждают и заявления американских военных. Так, в конце прошлого года директор Управления программ разработки стратегических систем ВМС вице-адмирал Джон Вульф сообщил, что Военно-морские силы США работают над созданием гиперзвукового боевого блока.

«Мы разрабатываем гиперзвуковой планирующий блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, — как только они определят, на какой именно платформе его размещать... У нас есть программа, нас финансируют, и мы движемся вперёд», — заявил тогда Вульф.

Тройное обновление

Кроме того, значительные средства Пентагон планирует выделить на модернизацию ядерной триады США, которую американское оборонное ведомство называет целью номер один. В проекте оборонного бюджета на 2020 год отмечается, что на эти цели будет потрачено $14 млрд. Средства, в частности, пойдут на строительство нового стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider и подводной лодки класса Columbia.

Бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider

© U.S. Air Force

В целом на модернизацию американских ядерных сил до 2028 года потребуется выделить $494 млрд. Об этом говорилось в докладе Бюджетного управления конгресса США, который был опубликован в конце января.

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Согласно материалам доклада, в ближайшие девять лет на усовершенствование и развитие носителей оружия необходимо будет направить $234 млрд. Улучшение атомных подлодок обойдётся бюджету в $107 млрд, наземных пусковых установок — $61 млрд, дальних бомбардировщиков — $49 млрд, на остальные носители потребуется $16 млрд.

Ещё $106 млрд предполагается направить на развитие ядерной инфраструктуры, в этот пункт также включены затраты на предприятия по производству оружия и научные исследования.

Все эти многомиллиардные расходы свидетельствуют лишь об одном: слова Трампа о сокращении трат на вооружение, в том числе ядерное, не имеют под собой никакой почвы, считает Иван Коновалов.

«Для Трампа и военно-политического истеблишмента США достаточно просто подкрепить подобное заявление, урезав свой военный бюджет, который превышает китайский и российский. Но Трамп сначала говорит о сокращении, а на следующий год планирует увеличение. Поэтому заявление он сделал просто так, в пустоту. Американцы не откажутся от развития военной промышленности», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Коновалов отметил, что сокращения трат на новые вооружения не допустит и военно-промышленное лобби.

«Они заинтересованы в большом бюджете. Американские корпорации получат огромное количество миллиардных контрактов на самое разное оружие для внутреннего потребления Вооружённых сил США: на самолёты, морскую технику, ядерное и лазерное оружие», — пояснил Коновалов.

Это мнение разделяет и Юрий Кнутов. По его словам, Вашингтон серьёзно обеспокоен созданием новых видов российского вооружения и пытается найти средства для его сдерживания, нарастив объёмы производства.

«У России появилось гиперзвуковое оружие, а у американцев его нет. Поэтому США пытаются изменить свою военную стратегию. Американцы отказываются от крупных боеприпасов, переходят на ядерные боеприпасы малой мощности, которые будут причинять такой же сильный ущерб. Трамп хочет предстать миротворцем, показать, что Америка выстраивает новую дружелюбную политику с Россией и Китаем, но это не соответствует действительности», — заключил эксперт.