Эксперт оценил заявление США о начале производства запрещённых ДРСМД ракет
- Reuters
- © Kyla Gifford/U.S. Air Force Photo/Handout
«США не планировали никаких переговоров и не планировали, что соглашение может быть каким-то образом продлено. Инициируя выход из ДРСМД и прекращение фактически его действия, Соединённые Штаты уже с самого начала знали следующие шаги, и не случайно министр Лавров говорит, что с самого начала в кулуарах американские представители говорили, что выход из ДРСМД — это решённый вопрос», — рассказал эксперт.
По мнению Брутера, «это очередной шаг в подрыве международной безопасности, очередной шаг к деградации мировой политической ситуации».
Ранее в Минобороны США сообщили о начале производства компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, что запрещено, согласно ДРСМД.
Официальный представитель ведомства Мишель Балданза пояснила, что «американской стороне необходимо быть готовой к выходу из договора».