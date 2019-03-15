Эксперт оценил заявление США о начале производства запрещённых ДРСМД ракет

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Мария Носулько
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Минобороны США Мишель Балданзы о том, что Вашингтон начал производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Эксперт оценил заявление США о начале производства запрещённых ДРСМД ракет
  • Reuters
  • © Kyla Gifford/U.S. Air Force Photo/Handout

«США не планировали никаких переговоров и не планировали, что соглашение может быть каким-то образом продлено. Инициируя выход из ДРСМД и прекращение фактически его действия, Соединённые Штаты уже с самого начала знали следующие шаги, и не случайно министр Лавров говорит, что с самого начала в кулуарах американские представители говорили, что выход из ДРСМД — это решённый вопрос», — рассказал эксперт.

По мнению Брутера, «это очередной шаг в подрыве международной безопасности, очередной шаг к деградации мировой политической ситуации».

Ранее в Минобороны США сообщили о начале производства компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, что запрещено, согласно ДРСМД.

Официальный представитель ведомства Мишель Балданза пояснила, что «американской стороне необходимо быть готовой к выходу из договора».

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