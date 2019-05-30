«Вынуждены реагировать»: Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД. В марте глава государства подписал соответствующий указ, и теперь он должен быть закреплён федеральным законом. В документе отмечается, что в случае необходимости президент может принять решение о возврате РФ к исполнению договора. В Госдуме заявили, что проект будет рассмотрен в первом чтении 18 июня. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума примет законопроект. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы также поддержат документ. По её словам, Москва вынуждена реагировать на действия внешних игроков.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он.

Совет Госдумы назначил первое чтение по этому законопроекту на 18 июня. До тех пор его будут рассматривать профильные комитеты нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, в случае необходимости президент России сможет принять решение о возобновлении исполнения ДРСМД. Дополнительных средств на реализацию правового акта не потребуется.

Напомним, о решении приостановить выполнение ДРСМД Владимир Путин заявил 2 февраля. Оно было принято в связи с односторонним отказом выполнять соглашение со стороны США.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР (разработкой. — RT), и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

Соответствующий указ президента был подписан 4 марта. Однако в связи с законом «О международных договорах РФ», необходимо закрепить решение президента федеральным законом.

Госдума готова рассмотреть законопроект в ближайшее время, сообщил RT депутат Адальби Шхагошев.

«Если это угрожает нашим национальным интересам, то ответ будет абсолютно симметричным. Мы сегодня принимаем решение на одном из ближайших заседаний принять подобный законопроект, который внёс Путин. Решение, которое мы принимаем, обдуманное, в отличие от абсолютно хаотичных решений, которые принимают США», — сказал он.

Отметим, что согласно ст. 50 регламента Госдумы, предложенные президентом законопроекты рассматриваются в первую очередь.

Комитет нижней палаты по международным делам поддержал президентскую инициативу. Об этом сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

«Президент внёс в Государственную думу и просит рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о приостановлении участия России в ДРСМД. Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие», — сказал он.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты примут законопроект.

В Совете Федерации также уже выразили готовность поддержать документ.

«Совет Федерации после Государственной думы, как только они рассмотрят, безусловно поддержит это решение. Это не наш был выбор (приостановить действие ДРСМД. — RT), но мы вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, вынуждены таким образом реагировать», — сказала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

© Владимир Федоренко / РИА Новости

Взаимные претензии

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил осенью 2018 года. Согласно позиции американской стороны, Россия якобы нарушает условия договора, а потому Соединённые Штаты намерены перестать им следовать.

Также по теме «Уже не первый год нарушают договор»: Минобороны РФ призвало США уничтожить не соответствующее ДРСМД вооружение США создали условия для производства ракет, запрещённых по Договору РСМД. Об этом заявили в Минобороны РФ. В российском ведомстве...

Москва неоднократно подчёркивала, что обвинения в её адрес безосновательны. Более того, Минобороны России пошло на беспрецедентные меры транспарентности — для иностранных военных атташе провели брифинг, на котором представили ракету 9М729 и все её характеристики. Документация доказывает, что снаряд не проходит по ДРСМД как запрещённый. Именно этот боеприпас вызывал опасения Соединённых Штатов. Однако в итоге представители Вашингтона и ряда других западных стран мероприятие проигнорировали. Более того, не ответила американская сторона и на российские претензии. В Москве убеждены, что США нарушают ДРСМД уже около 20 лет.

Так, с 1999 года Москва указывает, что Вашингтон использует ракеты-мишени, которые аналогичны запрещённым ракетам. С 2001 года российские представители обращали внимание на американские ударные беспилотники, которые также по своим характеристикам подпадают под понятие «крылатая ракета наземного базирования».

А с 2014 года США начали развёртывать в Европе ракетные установки Mk-51 системы Aegis Ashore. В России отмечали, что эти установки могут использовать крылатые ракеты средней дальности «Томгавк».

Кормовая УВП MK41 на крейсере CG-70 «Озеро Эри»

© U.S. Navy

Тем не менее основным соглашением, определяющим международную безопасность, в Кремле считают договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ). На данный момент между Россией и США нет единой позиции по его продлению — текущий документ истекает в 2021 году.

«Что касается ДСНВ, то, конечно, это краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики. Поэтому это тема, которая активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее спецпомощник американского президента Тим Моррисон заявил, что Трамп примет решение, продлевать СНВ или нет, в 2020 году.