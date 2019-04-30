Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.

«Будущее ещё одного важного соглашения становится под вопрос — это СНВ-III, истекающий в 2021 году. Мы много раз высказывали нашу готовность продлить договор ещё на пять лет. Но администрация США продолжает говорить, что вопрос по-прежнему рассматривается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что к СНВ необходимо подключить Китай.