В США отметили необходимость участия в договоре СНВ-III с Россией

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Глава Стратегического командования (StratCom) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией.

«Я желаю... чтобы страна (США. — RT) состояла в СНВ-III... с нашими противниками, в частности, с Россией», — цитирует РИА Новости Хайтена.

Он выразил надежду, что чиновники Госдепартамента США проведут встречу со своими коллегами из России с целью обсудить договор СНВ-III.

По его словам, «Россия и Китай говорят о гиперзвуковом оружии как о части своей будущей стратегической силы сдерживания, то есть ядерного гиперзвукового потенциала».

«У нас нет никакого плана по использованию гиперзвукового оружия в наших силах ядерного сдерживания», — добавил Хайтен.

В марте посол России в США Анатолий Антонов заявил, что пока ещё существует возможность для продления действия СНВ-III.

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