В США отметили необходимость участия в договоре СНВ-III с Россией
«Я желаю... чтобы страна (США. — RT) состояла в СНВ-III... с нашими противниками, в частности, с Россией», — цитирует РИА Новости Хайтена.
Он выразил надежду, что чиновники Госдепартамента США проведут встречу со своими коллегами из России с целью обсудить договор СНВ-III.
По его словам, «Россия и Китай говорят о гиперзвуковом оружии как о части своей будущей стратегической силы сдерживания, то есть ядерного гиперзвукового потенциала».
«У нас нет никакого плана по использованию гиперзвукового оружия в наших силах ядерного сдерживания», — добавил Хайтен.
В марте посол России в США Анатолий Антонов заявил, что пока ещё существует возможность для продления действия СНВ-III.