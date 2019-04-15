Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — приводит его слова ТАСС.

Посол добавил, что российская сторона не отказывается обсуждать с Вашингтоном свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности.

«Мы ясно дали понять, что готовы обсуждать это в формате переговоров по стратегической стабильности», — заявил Антонов.

По его словам, США не готовы возобновить эти переговоры.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости подключить Китай к договору СНВ.