Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
  • © Михаил Тургиев
  • РИА Новости

«Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — приводит его слова ТАСС.

Посол добавил, что российская сторона не отказывается обсуждать с Вашингтоном свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности.

«Мы ясно дали понять, что готовы обсуждать это в формате переговоров по стратегической стабильности», — заявил Антонов.

По его словам, США не готовы возобновить эти переговоры.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости подключить Китай к договору СНВ.

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