Помпео заявил о необходимости подключить Китай к СНВ

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Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате заявил, что к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) надо подключить Китай.
Помпео заявил о необходимости подключить Китай к СНВ
  • Reuters

«Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что подразумевает Китай под ещё одной стороной.

По его словам, договор СНВ с Россией должен быть продлён, если удастся выработать приемлемый вариант.

Ранее глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в СНВ-III с Россией.

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