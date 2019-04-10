Помпео заявил о необходимости подключить Китай к СНВ
- Reuters
«Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России», — приводит РИА Новости слова Помпео.
Он отметил, что подразумевает Китай под ещё одной стороной.
По его словам, договор СНВ с Россией должен быть продлён, если удастся выработать приемлемый вариант.
Ранее глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в СНВ-III с Россией.