Горбачёв оценил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений. Он отметил, что риторика американской стороны изменилась.

«Ещё совсем недавно президент США говорил, что будет наращивать ядерное оружие, пока «они не придут в чувство». Говорил, что у Америки столько денег, сколько нет больше ни у кого»,— цитирует Интерфакс Горбачёва.

Он добавил, что было бы здорово, если бы заявления лидера США об отказе от ядерного вооружения стали реальной политикой.

«Это важно для всего человечества. Другой цели быть не может», — подчеркнул Горбачёв.

Однако, по его мнению, пока не понятно, что в США происходит на деле.

«Что происходит на деле? США вышли из ДРСМД, «подвесили» вопрос о продлении Договора СНВ, вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Буквально вчера президент (Трамп. — RT) объявил о выходе из договора об ограничении торговли оружием. И возникает вопрос: почему такое противоречие, на что мы должны реагировать — на слова или на дела?» — заявил экс-президент СССР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение по ядерному разоружению главы США Дональда Трампа, заявил, что подобные инициативы приветствуются, но хорошо бы знать детали этой идеи, пока серьёзно её оценить нельзя.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Nation News оценил слова Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.