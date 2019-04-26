Эксперт оценил выход США из Международного договора о торговле оружием

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выходят из Международного договора о торговле оружием.

«Такая позиция связана с продолжением тактической линии Трампа. Он считает, что все договорённости, заключённые при Бараке Обаме, должны быть перезаключены. Конечно, это является и одной из мер обеспечения первого места на рынках вооружения. И, безусловно, снятия каких-либо ограничений для агрессивной экспансии на эти рынки, потому что очевидно, что американское оружие менее востребовано, и это составляет не только финансовую, но и политическую проблему», — считает эксперт.

Асафов обратил внимание, что позиция Соединённых Штатов в данном вопросе является последовательной, несмотря на общий тон контроля и ограничения рынка вооружения.

Ранее Трамп заявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.

По его словам, он попросит сенат остановить процесс ратификации документа, который был подписан во время президентства Барака Обамы.