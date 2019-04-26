США выходят из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием. Данное заявление было сделано на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.

По его словам, он попросит сенат остановить процесс ратификации документа, который был подписан во время президентства Барака Обамы.

«Моя администрация никогда не ратифицирует договор», — заявил он.

Трамп отметил, что вскоре ООН получит официальное уведомление.

Данное соглашение регулирует международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствии со специальной конвенцией.