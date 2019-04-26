В Совфеде осудили выход США из Международного договора о торговле оружием

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выходят из Международного договора о торговле оружием.

«Мировому сообществу давно уже не страшны американские действия. В противном случае Соединённые Штаты, которые толкают мир в какую-то пропасть, уже бы давно поставили на место. Это какие-то судорожные решения. Буквально утром они говорили о необходимости отказаться от ядерного оружия, а к вечеру предлагают выйти из договора, который определяет порядок торговли», — сказал сенатор.

Он также отметил, что «двуличие Соединённых Штатов в данном вопросе» для России совершенно не удивительно.

«В тех мерах, которые определяют международно-правовой статус торговли оружием, многое написано кровью. И в том числе написано для того, чтобы исключить расползание опасных видов оружия и подпитку ими террористических банд и организаций. Когда всё это игнорируется, мир спокойнее не становится. Истинные мотивы Штатов кроются в алчности соответствующих бизнес-элит, которые сделали оружие серьёзным источником дохода», — заявил Климов.

Ранее Трамп заявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.

По его словам, он попросит сенат остановить процесс ратификации документа, который был подписан во время президентства Барака Обамы.