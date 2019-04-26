Трамп высказался за отказ от ядерных вооружений

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение Трамп выразил в беседе с телеканалом Fox News.

«Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать (США. — RT) с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом проводит межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

В апреле Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.