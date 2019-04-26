CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем
«Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать всё оружие, все боеголовки, все ракеты», — сказал представитель Белого дома.
Как отмечается, американский президент хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.
По данным телеканала, инициатива находится на самой ранней стадии. Как отмечается, в настоящее время Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения.
Ранее Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.