Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит меньше тратить на вооружения

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что что США, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.

«Россия, Китай и мы — мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла», — заявил Трамп.

По мнению американского президента, «гораздо лучше», если три страны «договорятся вместе и не будут делать это оружие».

«Эти три страны могут согласиться и прекратить тратить и тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу со всеми странами для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

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