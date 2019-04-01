МИД России призвал к предотвращению гонки вооружений в космосе

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Россия готова к диалогу со всеми странами для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.
МИД России призвал к предотвращению гонки вооружений в космосе
  • РИА Новости

«Для Российской Федерации предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в ещё одну сферу вооружённого противостояния остаётся внешнеполитическим приоритетом», — говорится в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия готова вести равноправный диалог со всеми государствами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида.

«К сожалению, не все государства настроены на ответственный разговор по этому вопросу. Срыв работы Группы правительственных экспертов по ПГВК — яркое тому подтверждение», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что, несмотря на «столь безответственный подход Вашингтона», Россия будет и далее вместе со своими «единомышленниками по ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС и ДН в целом настойчиво и последовательно проводить политику предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

«Призываем все государства ООН следовать нашему примеру», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, чтобы «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе».

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