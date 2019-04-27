Песков: идею Трампа о ядерном разоружении пока серьёзно не оценить
- Reuters
«Какие-то инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, конечно, приветствуются, но в данном случае очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали — что имеет в виду президент Трамп», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что российские эксперты с американскими не обсуждали эту тему.
«Поэтому в плане какого-то выражения намерений это можно приветствовать, но в плане серьёзной инициативы пока это никак оценивать нельзя, потому что пока нет инициативы», — сказал Песков.
Он сообщил, что вариант лишить мир ядерного оружия был бы идеальным, но отметил, что в этом случае был бы исключён сдерживающий фактор, «который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки».
Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений. Песков назвал прекрасной эту идею.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют призыв американского президента. Подробнее — в материале RT.