Песков: идею Трампа о ядерном разоружении пока серьёзно не оценить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение по ядерному разоружению главы США Дональда Трампа, заявил, что подобные инициативы приветствуются, но хорошо бы знать детали этой идеи, пока серьёзно её оценить нельзя.

«Какие-то инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, конечно, приветствуются, но в данном случае очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали — что имеет в виду президент Трамп», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что российские эксперты с американскими не обсуждали эту тему.

«Поэтому в плане какого-то выражения намерений это можно приветствовать, но в плане серьёзной инициативы пока это никак оценивать нельзя, потому что пока нет инициативы», — сказал Песков.

Он сообщил, что вариант лишить мир ядерного оружия был бы идеальным, но отметил, что в этом случае был бы исключён сдерживающий фактор, «который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки».

Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений. Песков назвал прекрасной эту идею.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют призыв американского президента. Подробнее — в материале RT.