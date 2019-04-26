В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

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Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
  • РИА Новости

«С учётом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать», — цитирует Интерфакс дипломата.

Как указал Рябков, для того, чтобы добиться дальнейших шагов в ядерном разоружении, надо обеспечить формирование целого ряда предпосылок.

«Среди них учёт множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность: от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьёзных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого», — добавил он. 

Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений

В Совете Федерации, комментируя RT это заявление, отметили, что подобные высказывания не характерны для Трампа.

Подробнее — в материале RT.

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